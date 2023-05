Auto raakt lantaarnpaal en twee bomen en belandt in sloot langs Bestseweg in Sint-Oedenrode

Woensdagmiddag rond 16.05 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Bestseweg in Sint-Oedenrode. Een automobilist miste door onbekende oorzaak de bocht, reed rechtdoor, raakte een lantaarnpaal, twee bomen en belandde vervolgens in een naastgelegen droge sloot.

Automobilist nagekeken door ambulancepersoneel

De automobilist werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, was bij kennis en kon zelfstandig lopen. De politie schakelde de gemeente in voor het veiligstellen van de lantaarnpaal. Het overige verkeer ondervond nauwelijks hinder. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om de auto uit de sloot te takelen.