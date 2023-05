Grootschalige controle in Amersfoort op ondermijning

Op woensdag 3 mei 2023 vond er een grootschalige ondermijningscontrole plaats in Amersfoort. Douane, Belastingdienst en politie hielden daarbij één persoon aan en namen voertuigen in beslag. Ook heeft Gemeente Amersfoort samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controles uitgevoerd bij meerdere ondernemingen op de Meridiaan om ondernemers bewust te maken van ondermijnende criminaliteit.

Eén persoon werd aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Daarnaast werd een kleine hoeveelheid softdrugs en een verboden mes door de politie in beslag genomen. De politie heeft daarnaast een rijbewijs ingevorderd en diverse bekeuringen uitgeschreven voor forse overtredingen. Door de Belastingdienst is er 1,4 miljoen euro aan belastingschulden gesignaleerd. Hiervan is ruim 53.000 euro direct geïnd. Ook zijn er door de Belastingdienst 13 voertuigen in beslag genomen vanwege openstaande schulden, waarvan er 4 direct zijn afgesleept. Door de uitgevoerde controles is de informatiepositie van de politie en ketenpartners op signalen van ondermijnende criminaliteit versterkt.

Op de Meridiaan in Amersfoort controleerden de Gemeente Amersfoort en de Voedsel- en Warenautoriteit meerdere ondernemingen. Hierbij was sprake van reguliere controles en controles bij ondernemingen na ontvangen van meldingen van mogelijk illegale bewoning en gokactiviteiten. Omwonenden ervaren al langer een gevoel van onveiligheid rondom de ondernemingen. Deze controle verliep rustig, er zijn geen ernstige overtredingen vastgesteld. Wel zijn er enkele zaken aangetroffen waarvoor nog nader onderzoek nodig is.

Op industrieterrein De Brand en op de Paladijnenweg in Amersfoort werden voertuigen en hun inzittenden gecontroleerd. Hierbij werd onder andere gebruikgemaakt van vaste en mobiele ANPR-camera’s en een drugshond van de Douane. Motorrijders van de politie leidden de voertuigen naar de controlelocatie. Tijdens de controle reden er in de stad opvallende en onopvallende voertuigen op zoek naar ondermijnende signalen.