Tesla belandt in sloot langs Zuidelijke Randweg

Dinsdagavond werden rond 18.40 uur de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Zuidelijke Randweg in Sint-Oedenrode. Een personenauto was in een bocht rechtdoor gereden, ramde een lantaarnpaal en een naderingsbord voor een rotonde, waarna hij met flinke schade in de sloot belandde.

Wonder boven wonder bleef de bestuurder ongedeerd. Het is ons onbekend of de automobilist alleen in het voertuig dat. Een deel van de Zuidelijke Randweg was tijdelijk afgesloten, de politie leidde het verkeer om beurten om het ongeval heen terwijl brandweerlieden het voertuig veiligstelde.