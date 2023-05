Auto belandt in sloot en vliegt in brand na botsing tegen boom in Best

Best De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 06.25 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Hokkelstraat in Best.

Brand Een automobilist botste ter hoogte van de Slootjesbeemd tegen een boom, belandde in de sloot waarna het voertuig vlam vatte. Brandweerlieden doofde het vuur, terwijl ambulancemedewerker zich over de automobilist bekommerde. Onderzoek De weg is afgesloten en omstanders keken op veilige afstand toe. Over de oorzaak van het ongeval is op dit moment nog weinig bekend maar wordt verder onderzocht.