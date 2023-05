16-jarige Amsterdammer aangehouden voor steekincident Ochtenhof

In totaal hebben drie verdachten geprobeerd het slachtoffer te beroven van zijn kostbare merk-jas. Het slachtoffer is hierbij bedreigd, neergestoken en geslagen. Het onderzoek naar dit incident is nog in volle gang. De recherche sluit dan ook niet uit dat er nog meer aanhoudingen plaats zullen vinden in deze zaak.

Het geweldsincident

Een 18-jarige man liep op dinsdag 21 maart 2023 over straat in Zuidoost. Na een bezoek aan de supermarkt bekroop hem het gevoel dat hij werd gevolgd door een groepje van drie jongemannen. Zijn gevoel bleek te kloppen. Want omstreeks 21.40 uur - hij liep toen ter hoogte van het speeltuintje bij het Ochtenhof – werd de man op zijn rug getikt door één van de drie. De jongemannen eisden onder bedreiging van twee messen dat de man zijn dure merk-jas uit doet en zou afgeven. Het slachtoffer weigerde dit, waarna hij werd vastgehouden en op meerdere plekken werd gestoken en geslagen.

Surveillerende agenten maakten een einde aan deze nachtmerrie. Zij bekommde zich over het gewonde, geschrokken slachtoffer, die later naar het ziekenhuis is overgebracht. Het drietal was dan, zonder buit, al lang uit het zicht verdwenen.