Zonnebrandlotion Cien SUN SFP 50 van Lidl biedt niet beloofde bescherming

De SPF (Sun Protection Factor) geeft aan hoeveel bescherming een zonnebrandmiddel biedt tegen uv B-straling. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘SPF 50 zal vaak gekozen worden voor kinderen of voor mensen met een lichte huid. Want met een hogere SPF zou je beter beschermd moeten zijn. Maar dat is met dit product van Lidl dus niet het geval. Consumenten lopen hiermee een groter risico op verbranden.’ De SPF 30 variant van Cien Love Your Planet zonnebrandlotion haalt in de test wel de geclaimde bescherming.

Jaarlijks onderzoek

De Consumentenbond onderzoekt elk jaar zonnebrandspray en -lotion met SPF 30 en SPF 50(+) en kijkt daarbij naar bescherming, gebruiksgemak en ingrediënten. Uit eerdere tests bleek al dat 4 producten niet de beloofde bescherming SPF 30 bieden. De Consumentenbond heeft dit gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en raadt consumenten af deze producten te gebruiken.