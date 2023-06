'Ondanks groei winkeldiefstallen is de zelfscankassa populair'

'Echter, terwijl aan de ene kant de zelfscankassa het gemak voor klanten vergroot en de winkelervaring verbetert, leidt het aan de andere kant ook tot een toename van het aantal diefstallen', aldus Dirk Mulder, Sector specialist Trade & Retail, ING. 'De zelfscankassa maakt het namelijk ook makkelijker om te stelen. Zo kunnen klanten artikelen niet scannen of bewust verkeerde (goedkopere) producten scannen.'

Uit een analyse van politiecijfers door ANP blijkt dat het aantal diefstallen vorig jaar met 30 procent is gestegen. In werkelijkheid ligt dit cijfer naar verwachting hoger omdat veel winkeliers in de hectiek geen aangifte doen.

De beslissing van Action om de zelfscankassa’s stop te zetten lijkt met name gebaseerd op veiligheids- en diefstalpreventie overwegingen. Als de kosten als gevolg van diefstal hoger zijn dan de voordelen van de zelfscan, is het begrijpelijk dat bedrijven stoppen met het aanbieden van zelfscankassa’s.

De zelfscankassa biedt voordelen voor retailers

Mulder: 'Voor retailers levert het gebruik van zelfscankassa’s lagere personeelskosten op. Zeker in de grote steden is het moeilijk om mensen te vinden, dus is de zelfscankassa daarvoor een uitkomst.

Ook biedt het gebruik van de zelfscankassa een aantal andere voordelen. Zo is de doorstroming in de winkel sneller door klanten zelf producten af te laten rekenen en zijn er minder wachtrijen. Daarnaast nemen de zelfscankassa's minder ruimte in dan gewone kassa's. Dat biedt meer plek in de winkel voor producten. Zo grijpt de klant minder snel mis en geeft het plaats voor een breder assortiment.

Albert Heijn heeft onderzoek gedaan onder hun klanten naar zelfscankassa’s. De deelnemers geven aan het prettig te vinden zelf hun boodschappen te scannen en af te rekenen. Klanten vinden de snelheid van betalen een pluspunt. Ook vinden ze het prettig dat ze in de winkel hun boodschappen al in hun eigen boodschappentas kunnen doen.

Stoppen of doorgaan met zelfscankassa’s is voor iedere retailer een eigen afweging. Hoe dan ook is het belangrijk om naast de gewone kassa te zorgen voor alternatieve oplossingen die de winkelervaring van klanten verbeteren. Klanten hebben steeds hogere verwachtingen op het gebied van snelheid en gemak. Het verminderen van wachttijden bij de kassa blijft een belangrijke prioriteit, met of zonder zelfscankassa’s.'