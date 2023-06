Man krijgt tbs met voorwaarden voor knijpen in billen en borsten

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 57-jarige man uit Boekel veroordeeld voor aanranding van 2 meisjes. Hij kneep de willekeurige slachtoffers tijdens het fietsen plots in hun billen of borsten. De man moet zich intensief en langdurig klinisch laten behandelen en kan zo nodig ook na afloop van die terbeschikkingstelling (tbs) onder toezicht en behandeling blijven staan.

De verdachte fietste in juli vorig jaar een meisje voorbij in Gemert en kneep haar tijdens het passeren in haar borsten. Een maand later naderde hij een ander meisje van achteren, tilde haar rokje op en kneep in haar billen.

De man werd al eerder veroordeeld voor zedendelicten en kreeg in 2002 tbs met voorwaarden opgelegd. Hij verbleef sindsdien 14 jaar in een gesloten inrichting en kwam uiteindelijk op een open afdeling terecht waarbij hij naar buiten mocht.

Volgens een psychiater en een psycholoog kampt de verdachte met een autismespectrumstoornis en een parafiele stoornis (exhibitionisme) en is hij licht verstandelijk beperkt/zwakbegaafd. Zonder behandeling verwachten de deskundigen dat er een grote kans op herhaling is. De rechtbank vindt dan ook dat een intensieve, klinische en langdurige behandeling noodzakelijk is en legt opnieuw tbs met voorwaarden op. De verdachte moet zich in een forensisch kader laten behandelen aan zijn psychische problemen, zodat er niet alleen aandacht is voor zijn stoornissen maar dat er in zijn behandeling ook aandacht is om de kans op herhaling te beperken. De verdachte (die beide delicten direct heeft bekend) staat achter de over hem uitgebrachte adviezen en wil zelf ook graag terug naar een gesloten afdeling.

De aard en ernst van de delicten baren de rechtbank ernstig zorgen gelet op de justitiële voorgeschiedenis van de verdachte en de rapportages van de deskundigen over zijn huidige situatie. Het is op dit moment niet te voorzien of de verdachte na afloop van de tbs met voorwaarden (na maximaal 9 jaar) veilig terug de maatschappij in kan. De rechtbank legt daarom ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. Dit betekent dat de verdachte na zijn tbs ook nog onder toezicht en/of behandeling kan worden gesteld.