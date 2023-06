Overvallers bonden 90-jarige tie-wraps om enkels en polsen en namen kluis mee

Kruipend over de grond wist een vrouw van 90 jaar eind vorig jaar nog haar telefoon te bereiken en haar schoonzoon te waarschuwen. Ze was net overvallen: vastgebonden en op de grond gegooid, waarna de overvallers haar kluis meenamen en zelfs nog het laatste goud van haar vingers trokken. 'Bruut en schofterig', noemde de officier van justitie het dinsdag op zitting.

Verhuisbedrijf

De schoonzoon trof zijn schoonmoeder in de nacht van 28 op 29 december op de vloer van haar woning in Stolwijk, de enkels en polsen vastgebonden met tie-wraps. Hij wees de politie meteen op de verhuizing van zijn schoonmoeder een paar maanden eerder, met het verhuisbedrijf ging het er toen allemaal maar gek aan toe. En buurtbewoners hadden gegevens opgeschreven van een auto, die een tijdje geleden opvallend geparkeerd stond in de verder rustige doodlopende straat.

Eén van de overvallers

Het onderzoek leidde tot de verdenking dat een 25-jarige Hagenaar, die de auto vaak gebruikte, een van de overvallers was. Om de zaak rond te krijgen werd hij afgeluisterd. Al binnen een paar dagen hoorde de politie hoe verdachte aan een bekende vertelde dat hij "niet had ingebroken". "We hebben gewoon overval gedaan. Ik zweer je, voor 16 duizend." Dat komt overeen met het bedrag dat werd genoemd als gestolen bij het slachtoffer.

"Allemaal weggegooid"

In het gesprek in de auto kwamen nog meer details voorbij die passen bij de overval in Stolwijk. Verdachte leek spijt te hebben van de overval, maar vooral omdat er zo weinig te halen was geweest. "Het klopte helemaal niet. Ik dacht: daar ligt allemaal goud. Maar daar lag helemaal geen goud." Ze hadden wel iets kunnen meenemen, maar lang niet zo veel als gehoopt. "En allemaal poep horloges. We hebben het allemaal weggegooid."

Kluis huis in gedragen

De bewegingen van de telefoon van de verdachte in de periode voor de overval passen ook bij voorverkenningen. En hij bleek inderdaad één van de verhuizers te zijn die de kluis bij het slachtoffer het huis in hadden gedragen. In het afgeluisterde gesprek leek nog iets van spijt door te klinken: "Een oude vrouw, nog erger. Een paar dagen later zie ik mijn eigen oma. Ik kijk naar haar en moet weer denken aan die vrouw." Sinds zijn aanhouding heeft verdachte gezwegen en vandaag ter zitting heeft hij ontkend de overval te hebben gepleegd. Enige uitleg over de bevindingen van de politie weigerde hij echter te geven. Behalve de ontkenning beriep hij zich de hele zitting verder op zijn zwijgrecht.

Eis: 5 jaar celstraf

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 5 jaar cel tegen verdachte. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak. Van de tweede overvaller ontbreekt vooralsnog elk spoor.