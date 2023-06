Lonen voor personeel verpleeghuis- en thuiszorg gaan tussen 10 en 14 procent omhoog

Loonstijging en werkdruk omlaag

De lonen gaan tussen 10 en 14 procent omhoog, de werkdruk wordt aangepakt en ook zijn er afspraken gemaakt die de instroom van jongeren moet stimuleren. Verder gaat de reiskostenvergoeding met 70% omhoog naar € 0,17 per kilometer.

'Groot deel van het koopkrachtverlies gerepareerd'

Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De financiële positie van een groot deel van werknemers is echt zorgelijk. Ik ben blij dat we met onze acties de werkgevers hebben kunnen overtuigen om tot een beter bod te komen. Een groot deel van het koopkrachtverlies, als gevolg van de hoge inflatie, is met deze afspraken gerepareerd.’

Loon

De lonen gaan in drie stappen omhoog. Op 1 oktober 2023 krijgen de werknemers er 5% bij, met een bodem van € 125. Op 1 maart 2024 wordt het salaris met nog eens 2,5% verhoogd, met een bodem van € 75. Op 1 oktober 2024 komt daar nog eens 2,5% bij, ook met een bodem van € 75. De Haas: ‘Dat betekent dat een grote groep werknemers, met name de huishoudelijke zorg en helpende er flink op vooruit gaan. Een groot deel van hen zelfs 14%. Ook met name beginnend verzorgenden gaan er rond de 14% op vooruit.’ Tot slot vervalt het plafond voor de onregelmatigheidstoeslag (ORT), deze wordt voortaan gekoppeld aan het loon van de werknemer.

Werkdruk

In de vorige cao waren al afspraken gemaakt over verlaging van de werkdruk, maar die was alleen maar toegenomen. Deels komt dat door de vele vacatures, maar ook door de manier van roosteren. Voor medewerkers in de huishoudelijke zorg wordt gekeken of de werkdruk verlaagd kan worden door de mogelijkheid om diensten te bundelen, tot minimaal 3 uurs diensten. De Haas: ‘Nu zie je nog veel korte diensten en dat geeft meer werkdruk.’ Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de fysieke belasting, die het werk met zich meebrengt, voor alle medewerkers te verminderen. Afspraken over het generatiebeleid worden ook tegen het licht gehouden.

Personeel in vaste dienst gaat voor zzp’ers

Personeel in vaste dienst krijgt vanaf nu eerste keus bij invulling van de roosters. De Haas: ‘Hiermee hopen we een einde te maken aan het ‘cherry picking’ van zzp’ers, waardoor vaak de meest zware diensten, waaronder nachtdiensten, door de vaste werknemers worden gedaan. Meer lucht en een verbeterde werk-privé balans voor vaste medewerkers dus.’

Betere afspraken voor leerlingen

Voor zogenoemde BBB-leerlingen, die vier dagen werken en één dag naar school gaan, wordt met ingang van de nieuwe cao alle lestijd als werktijd aangemerkt. De Haas: ‘Dit is een flinke verbetering en deze afspraak is heel belangrijk om jonge mensen te behouden. We hebben de instroom hard nodig.’

Cao verlengd

De huidige cao liep tot en met 31 december 2023, maar is nu met een jaar verlengd tot en met 31 december 2024. De Haas: ‘Verlenging van een cao komt niet vaak voor, maar gezien de zorgelijke financiële situatie van onze leden door de hoge inflatie, zijn we eerder met de werkgevers om tafel gaan zitten.’ De cao was afgesloten toen er nog geen sprake was van hard stijgende inflatie.

Bijna helft personeel komt maandelijks geld tekort

Gisteren, 21 juni 2023, publiceerde de FNV een onderzoek waaruit blijkt dat 46% van de werknemers in de Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) maandelijks geld te kort komt en dat vier op de tien betalingsproblemen verwacht of ze zelfs al heeft. 23% van hen stelt zelfs een bezoek aan de tandarts of dokter uit.