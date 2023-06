Nederlanders weer massaal op zomervakantie

Nederlanders trekken er komende weken weer massaal op uit. Bijna 11.5 miljoen Nederlanders zijn van plan om deze zomer een week of langer op vakantie te gaan. Daarmee is het aantal vakantiegangers weer terug op het niveau van 2019, het laatste normale zomerseizoen voor corona. Bijna 3.4 miljoen Nederlanders vieren vakantie in eigen land, de overige vakantiegangers kiezen voor een buitenlandse bestemming. Frankrijk is nog altijd favoriet, gevolgd door Duitsland en Spanje.