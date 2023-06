458 kilo cocaïne onderschept in groupage container uit Curacao

De douane heeft tijdens een reguliere controle op donderdag 29 juni in 15 dozen 460 pakketten met verdovende middelen aangetroffen. De drugs werden in de haven van Rotterdam ontdekt.

Netto werd 458 kilo gewogen met een geschatte straatwaarde van ruim 34 miljoen euro. De paketten met blokken zaten verstopt in een groupage container. Dat is een container waar verschillende kleine zendingen in worden samengevoegd. De container was afkomstig uit Curacao.