Man aangehouden voor voorbereiden internationale drugshandel

Het Drugsteam Schiphol van de Marechaussee kwam de man op het spoor na het uitlezen van eerder in beslaggenomen cryptocommunicatie.

De man werd aangehouden in een loods in Hoofddorp, waar zijn bedrijf is gevestigd. Tijdens de doorzoeking werden in deze loods hoeveelheden hennep, kogelwerende vesten en helmen aangetroffen.

De Marechaussee doet onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland verder onderzoek in de zaak.