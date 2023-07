Politie doet onderzoek naar conflict in Leeuwarden

De politie doet onderzoek naar een uit de hand gelopen conflict tijdens een feest in een zalencentrum aan het Kalverdijkje in Leeuwarden. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. De politie heeft inmiddels twee aanhoudingen verricht.

Slagwapens

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 00:15 uur een melding dat er bij het zalencentrum een conflict was geëscaleerd. Er was een feest gaande met tientallen bezoekers. Even na middernacht werd het feest verstoord door meerdere personen. Ze zouden slagwapens bij zich hebben gehad. Er vonden meerdere schermutselingen plaats binnen en buiten het complex. Zeker twee personen raakten daarbij dusdanig gewond, dat ze voor behandeling naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Op het terrein bij het complex zijn ook vernielingen gepleegd aan voertuigen.

Melding van steekincident

Volgens de eerste melding zou er mogelijk ook sprake zijn geweest van een steekincident. We kunnen dat op dit moment niet uitsluiten, maar vooralsnog zijn er geen signalen die wijzen op een daadwerkelijk steekincident.

Twee aanhoudingen

In de omgeving van het complex werd een 23-jarige man uit Eerbeek aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het conflict. Uit het eerste onderzoek bleek dat een andere mogelijke verdachte zou zijn weggereden met een voertuig. De politie kwam dit voertuig rond 03:15 uur op het spoor op de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen. Daar werd een 25-jarige man uit Deventer aangehouden. Beide verdachten zitten vast en ze worden gehoord over hun aandeel bij het conflict. We sluiten niet uit dat er meer aanhoudingen gaan volgen.