Drie personen aangehouden en auto in beslag genomen na achtervolging over A12

De politie heeft, na een achtervolging over de A12 en over een fietspad in Ypenburg, een 34-jarige man uit Duitsland aangehouden. Dit meldt de politie maandag.

Auto in beslag genomen

Vrijdagavond rond 21.30 uur begon een achtervolging op de A12 welke eindigde op de Westvlietweg in Den Haag. De twee bijrijders zijn aangehouden voor Wet ID. De politie heeft de auto in beslag genomen voor verder onderzoek.

Hoge snelheid

Rond 21.30 uur reed een bus van de Mobiele Eenheid op de A12, waarna deze door een Mercedes met een hoge snelheid voorbij werd gereden. Direct werd er actie ondernomen en zetten agenten de achtervolging in. De bestuurder gaf geen gehoor aan het stopteken en beging verschillende verkeersovertredingen.

Achtervolging beëindigd

Op de Westvlietweg in Den Haag hebben meerdere wagens uiteindelijk de auto weten te stoppen. De bestuurder is aangehouden voor meerdere overtredingen, waaronder het rijden onder invloed van verdovende middelen. Daarnaast zijn twee bijrijders aangehouden voor de Wet ID. De auto is in beslag genomen en onderzocht.