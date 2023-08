Aanhouding na schietincident Rotterdam

In het onderzoek naar een schietincident in de Spanjaardstraat op maandagavond is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden. Wat de toedracht is van het schietincident wordt nog onderzocht.

Het is rond 22.30 uur wanneer de politie een melding krijgt dat er mogelijk een woning is beschoten in de Spanjaardstraat. De forensische opsporing doet vandaag verder onderzoek in en rondom de woning. Hierbij is er tenminste één inslag in het kozijn van de woning aangetroffen. Gelukkig zijn de bewoners van de woning niet gewond geraakt, maar dat neemt niet weg dat zij erg zijn geschrokken.



De recherche sprak met meerdere getuigen en startte een onderzoek. Vanochtend vroeg werd er een 18-jarige man in zijn woning aangehouden, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Zowel bij zoekingen in de wijk als bij de verdachte is er geen vuurwapen aangetroffen. De recherche gaat nog onvermoeid verder met het onderzoek.