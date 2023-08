Politie zoekt eigenaren van tientallen tijdens Prideweekend gestolen iPhones

Het afgelopen weekend is het vanwege de Pride Amsterdam behoorlijk druk geweest in de stad. En ondanks dat de eerste editie van Queer and Pride tot nu toe rustig en feestelijk verloopt, hebben zakkenrollers helaas veelvuldig toegeslagen. Dit meldt de politie zondag

18 verdachten zakkenrollen aangehouden

'Maar niet alle zakkenrollers zijn ontkomen. De laatste dagen zijn namelijk maar liefst 18 verdachten op heterdaad aangehouden en roept de politie mensen op aangifte te doen als zij slachtoffer zijn geworden van zakkenrollerij', aldus de politie.

iPhones

Opvallend is dat met name iPhones populair zijn onder de zakkenrollers. In totaal zijn tientallen iPhones aangetroffen bij de aangehouden verdachten. Deze mobiele telefoons zijn in beslag genomen en de politie hoopt hen snel te kunnen verenigen met hun daadwerkelijke eigenaar.

Doe aangifte!

Daarom is het belangrijk dat indien u van uw telefoon bent bestolen, u aangifte doet bij de politie. Deze aangifte dient namelijk als bewijsmiddel dat u de rechtmatige eigenaar bent van het goed. Op deze manier kan de politie de telefoon weer aan u teruggeven. Dit geldt natuurlijk niet alleen als u bent gerold van een telefoon. Ook als andere goederen van u zijn weggenomen, vraagt de politie u om aangifte te doen! Aangiften zijn namelijk van groot van belang voor het onderzoek tegen verdachten.