Man bijt marechaussee in been

De 25-jarige man uit Noord-Brabant was onder invloed van alcohol, volgde aanwijzingen van de crew niet op en zorgde voor overlast. Hierop kwam de Marechaussee aan boord na de landing en werd de verdachte aangehouden.

Tijdens de aanhouding ging de verdachte hevig in verzet, waarbij hij tevens in het been van een marechaussee heeft gebeten. De man wordt verdacht van het niet opvolgen van aanwijzingen van de crew, verzet, wederspanningheid en het mishandelen van een ambtenaar in functie. Hij zit vast voor verder onderzoek. De Koninklijke Marechaussee in Eindhoven onderzoekt de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.