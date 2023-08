Stoffelijke resten Joodse verzetsman Bernard Luza na 80 jaar geïdentificeerd

De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft de stoffelijke resten geïdentificeerd van de Joodse verzetsman Bernard Luza. 'Hij werd in 1943 door de Duitse bezetter gefusilleerd. Sinds 2013 lagen de resten van de verzetsman in een naamloos graf op het Nationaal Ereveld Loenen', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

DNA neef

Een DNA-verwantschapsonderzoek maakte uiteindelijk identificatie mogelijk. Dat gebeurde nadat een neef van Luza in Australië was getraceerd. 'Voor de nabestaanden is na ruim 80 jaar eindelijk zekerheid over het lot van hun vermiste familielid', aldus het ministerie.

Gearresteerd in Amsterdam

De verzetsman uit Amsterdam werd 11 november 1942 gearresteerd tijdens een razzia bij de fabriek Hollandia-Kattenburg. Luza was lid van de Communistische Partij van Nederland (CPN) en de Nederlandse Volksmilitie (NVM). Luza werd beschuldigd van het verspreiden van de illegale krant de Waarheid en het oproepen tot sabotage. Hij werd gezien als leider van de verzetsgroep. Na gevangenschap in onder meer het beruchte Oranjehotel in Scheveningen, Kamp Amersfoort en aan de Gansstraat in Utrecht, werd hij ter dood veroordeeld. Een ingediend gratieverzoek werd verworpen.

Op de plaats van de executie

Nadat hij een afscheidsbrief naar huis had gestuurd, werd het doodvonnis op 15 februari 1943 voltrokken op een schietbaan in de buurt van Schiphol. Zijn lichaam werd begraven op de plaats van de executie. Daar werden dat van Luza en van nog 4 mensen in 1945 teruggevonden. 2 van de lichamen waren snel te identificeren als die van Theodorus Cramer en Carel Abraham. Een derde identificatie volgde in 2013 via DNA-onderzoek. Het bleek Nicolaas van der Horst te zijn. De identiteit van beide anderen, onder wie Luza, viel toen niet vast te stellen.

Sobibor

De 39-jarige Bernard Luza maakte deel uit van een gezin met 11 kinderen. Bernard was getrouwd met Clara en had 1 dochter, Eva. Zij werden omgebracht in Sobibor. Dat gebeurde slechts 2 maanden na het ontvangen van de afscheidsbrief, waarin Bernard hen een gelukkig en tevreden leven toewenste. Ook de vader en 5 van Bernards broers en zussen komen tussen 1942 en 1944 om in Auschwitz en Sobibor.

Australië

Een jongere zus van Bernard emigreerde na de oorlog naar Australië. Met behulp van het DNA van haar zoon waren de stoffelijke resten van Bernard Luza te identificeren. Op verzoek van de BIDKL voerde het Nederlands Forensisch Instituut het DNA-verwantschapsonderzoek uit. Dat werd gefaciliteerd door het Landelijk (O) Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP) van de Nationale Politie.

Nationaal Ereveld Loenen

De Joodse verzetsman Bernard Luza ligt niet langer in een onbekend graf op het Nationaal Ereveld Loenen, beheerd door de Oorlogsgravenstichting.