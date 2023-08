Man omgekomen bij frontale aanrijding, vrouw en kinderen gewond

Een man uit het Friese Achtkarspelen is om het leven gekomen toen zijn auto bij een ernstige aanrijding betrokken raakte. 'Zijn vrouw en twee minderjarige kinderen die ook in de auto zaten zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht', zo meldt de politie.

Man ter plaatse overleden

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag rond 14.30 uur op de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen. Een auto, bestuurd door een man die ook uit de gemeente Achtkarspelen komt, kwam in botsing met het voertuig uit tegenovergestelde richting waar het gezin in zat: een man, een vrouw en twee minderjarige kinderen uit de gemeente Achtkarspelen. 'De man van dit gezin is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De overige betrokkenen zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht', aldus de politie.

Onderzoek naar precieze toedracht

Specialisten van de politie doen onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval. Op de plek van het ongeval is een sporenonderzoek geweest. Daarnaast wordt technisch onderzoek verricht aan de voertuigen.