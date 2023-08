Rechercheonderzoek naar aanleiding van dood Poolse vrouw

De recherche heeft in Roosendaal een grootschalig onderzoek opgestart naar aanleiding van het overlijden van een 44-jarige Poolse vrouw. De vrouw werd zaterdagavond 19 augustus door passanten in een bosschage aan de Strausslaan aangetroffen. Ze was op dat moment al overleden.

Inmiddels houdt de politie er sterk rekening mee dat de vrouw slachtoffer is geworden van een misdrijf. De afgelopen dagen is een rechercheteam bezig geweest met het horen van getuigen, het verzamelen van camerabeelden en andere zaken die meer licht kunnen schijnen op wat er met de vrouw gebeurd is. Voor zover bij de politie bekend had het slachtoffer geen vaste woon- of verblijfplaats.

De recherche houdt er rekening mee dat de vrouw dakloos was en vermoedelijk al enige tijd in de buurt van de Strausslaan verbleef, mogelijk in het bijzijn van een of meerdere mannen.