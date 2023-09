Broers zaten samen in top internationale drugshandel

Berichten uit de gekraakte cryptoserver SkyECC laten er volgens het Openbaar Ministerie geen twijfel over bestaan: twee Haagse broers opereerden in de periode 2020-2021 in de top van de internationale drugshandel. Een van de broers wordt nog altijd internationaal gezocht. De ander, een 41-jarige Hagenaar, stond donderdag terecht.

Het berichtenverkeer kwam beschikbaar toen in een internationaal onderzoek de servers van berichtendienst SkyECC werden gehackt door de politie. SkyECC bood een versleutelde berichtendienst aan, waardoor gebruikers afgeschermd konden communiceren. Dankzij het onderzoek kon door de politie worden meegelezen in berichtenverkeer uit 2020 en 2021.

De broers zaten in meerdere groepschats, waarin volgens het Openbaar Ministerie overduidelijk werd gesproken over internationale drugstransporten. Niet alles lukte, maar soms gingen ook wel tientallen kilo's de grens over. Daarmee moet dik geld zijn verdiend.

Proefzending

Dat de wereld in deze periode werd beheerst door de coronapandemie, blijkt ook uit de versleutelde gesprekken. In maart 2020 is "een bak" onderweg naar Antwerpen, of misschien "gaat die eraf in Rotterdam". Maar "door dit kut corona alles na de klote man". Een half jaar later is te zien hoe de broers proberen een transport door de lucht op te zetten van Bogota naar Schiphol, "3 x per week 100", kortom elke week 300 kilo.

Een proefzending met 30 kilo om de lijn te testen loopt schijnbaar mis, die lading komt niet aan of in elk geval niet compleet. "Maar wat als een paal boven water staat, is dat men de bedoeling had om cocaïne te importeren." Maar broers schakelen snel en richten hun blik alweer op een volgende lijn. Focussen op "cura", valt te lezen. "Kennelijk wordt het verlies voor lief genomen en schakelt men moeiteloos over naar een volgende klus vanaf Curaçao."

Turkije

Een transport in België dat wel is aangekomen, probeerden de broers naar Nederland te halen. Maar degene die met een busje onderweg was om dit te regelen, werd door de Belgische politie op heterdaad aangehouden. Dat het op andere momenten wel lukte, blijkt uit chats over een transport richting Turkije. "Zijn vanmiddag vertrokken," valt er te lezen. "Tp [=transport] is nu in Duitsland".

Verdachte heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan de export van cocaïne naar Turkije, aan het voorbereiden van de import van cocaïne en het proberen cocaïne in te voeren vanuit België. Daarbij is sprake geweest van een professionele handelswijze in georganiseerd verband.

Belangrijke rol

Jarenlang waren het de dealers, uithalers en vervoerders die werden gepakt en berecht voor drugsdelicten. Zoals de man met zijn busje in België. Dankzij de gekraakte berichtendiensten kunnen nu ook de grote bazen daarachter worden berecht. Vaak mannen met bijvoorbeeld een gezin en een reguliere baan of eigen bedrijf, die met hun volle verstand dachten dit soort zware criminaliteit straffeloos 'erbij' te kunnen doen. Verdachte is daarop geen uitzondering.

Het Openbaar Ministerie ziet een samenwerking waarin de verdachte die nog wordt gezocht de leidende figuur was die vanuit het buitenland de beslissingen nam. Zijn broertje, de 41-jarige Hagenaar die vandaag terecht stond, zorgde in Nederland voor de uitvoering en de contacten, soms ook de betalingen. Hij speelde een belangrijke rol.

Het Openbaar Ministerie eiste 10 jaar cel en een geldboete van 70.000 euro. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.