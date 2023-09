Bejaarde dame gewond bij inbraak

Gisteravond is een 88-jarige dame uit Oud Beijerland slachtoffer geworden van een brutale diefstal waarbij zij gewond is geraakt.

Het is 21.30 uur wanneer het slachtoffer van 88 haar afval wegbrengt op de Breitnerstraat in Oud-Beijerland. Zij laat daarbij haar voordeur een stukje open omdat ze zo weer terugkomt. Wanneer zij haar woning weer inloopt wordt zij hardhandig tegen de grond geduwd en neemt een onbekende man haar tas weg uit de gang van haar woning. De verdachte laat het de hoogbejaarde dame hulpeloos achter op de grond.

Enkele uren later kon zij pas weer op eigen kracht opstaan en de hulpdiensten bellen. De dame is ter plekke behandeld aan haar verwondingen.

De politie doet onderzoek naar deze laffe diefstal en is dan ook hard op zoek naar getuigen. Ook wanneer u in (de omgeving van) de Breitnerstraat woont en over een video-deurbel beschikt komt de politie graag met u in contact. Mogelijk is hier iets op te zien wat ons kan leiden naar de dader.