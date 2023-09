Extra bodemonderzoek naar PFOS op plek vliegramp Bijlmer

De stof PFOS werd vroeger gebruikt in blusschuim. Met het blussen bij de ramp in 1992 is PFOS in de grond gekomen. De laatste jaren leren we dat deze stof schadelijk is voor mens en milieu. Daarom gelden er sinds mei 2023 strengere regels over hoeveel PFOS in de grond mag zitten. We willen nu precies weten hoeveel PFOS er daar in de grond zit. Daarna kijken we of we maatregelen moeten nemen.

Geen direct gevaar

De GGD zegt dat er geen direct gevaar is voor mensen. Mensen komen niet zomaar met PFOS in aanraking, omdat de stof onder het gras zit.