Verzoek afkoelingsperiode Big Bazar alsnog definitief afgewezen

Vorige week was, zoals wel vaker gebeurt, het verzoek in verband met spoedeisendheid wegens lopende faillissementsaanvragen en in afwachting van een inhoudelijke behandeling nog voorlopig, en zonder zitting, toegewezen. Het verzoek is afgewezen omdat de rechtbank niet heeft kunnen vaststellen dat Big Bazar, ondanks haar inspanningen, in staat is om ook gedurende de nu gevraagde afkoelingsperiode van twee weken aan haar lopende verplichtingen te voldoen.

Geen vertrouwen

De rechtbank heeft er op grond van de door Big Bazar gepresenteerde begroting ook geen vertrouwen in dat dit na de gevraagde periode van twee weken wel het geval zal zijn.