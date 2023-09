Auto botst tegen boom op Sint Oedenrodeseweg tussen Best en Sint-Oedenrode

Boom

Ter plaatste was er een personenauto tegen een boom langs de doorgaande weg gebotst waardoor het voertuig de nodige schade op liep. Bij het ongeval vielen wonderbaarlijk geen gewonden. Een bergingsbedrijf zal het voertuigen komen afvoeren.

Geen gewonden

Door de harde klap waren de airbags geactiveerd in de auto. Ambulance en politie kwamen ter plaatste, het ambulancepersoneel hebben verschillende inzittenden nagekeken maar iedereen bleef ongedeerd. Over de precieze oorzaak van het ongeval is niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.