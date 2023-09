Ook kinderen onder veertien gewonden bij zware botsing taxibus met lijnbus in Friesland

Hulpdiensten massaal ter plaatse

De hulpdiensten kwamen direct massaal ter plaatse om de gewonden medische hulp te bieden. Vanwege de omvang van het ongeval is daarvoor opgeschaald naar GRIP1. Daarbij kwamen meerdere ambulances naar de betreffende locatie evenals meerdere brandweerkorpsen. Volgens de politie zouden er personen mogelijk bekneld zitten. Ook is een Mobiel Medisch Team (MMT) met een traumahelikopter ter plaatse gekomen. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie zal hier onderzoek naar doen.

Update 17.30 uur:

Er is inmiddels afgeschaald naar Grip 0. De verwondingen van de slachtoffers lopen uiteen. Vier personen raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is nog afgesloten. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.