Blijf privé: 6 manieren om anoniem op internet te surfen

Wat je online doet, is niet zo privé als je denkt. Tegenwoordig volgen websites en apps onze online activiteiten om verschillende redenen. Zoekmachines, hackers, sociale mediaplatforms, apps, browsers en overheidsinstanties hebben toegang tot je informatie en online activiteiten. Helaas zijn je gegevens en surfgedrag niet zo privé, zelfs niet als je in de incognitomodus surft. Je hebt meer nodig om ervoor te zorgen dat je vertrouwelijk bent en anoniem op internet surft. Hier zijn zes tips om privé te blijven wanneer je op internet surft.

Gebruik VPN

VPN is een van de meest effectieve manieren om anoniem te blijven tijdens het browsen. Een virtueel privénetwerk verbergt je IP-adres en versleutelt je verbinding zodat deze niet kan worden onderschept. Dit maakt het voor iedereen moeilijk om je activiteiten te volgen of toegang te krijgen tot je gegevens. Het is een goed idee om tijdens sportweddenschappen een VPN te gebruiken om je gegevens te verbergen. Het helpt je veilig te blijven tegen hackers die je persoonlijke gegevens gebruiken voor kwaadaardige redenen. Als je niet wilt dat mensen op de hoogte zijn van je gokactiviteiten, helpt de VPN je om de informatie te verbergen. Naast het behoud van anonimiteit kun je met een VPN ook gebruik maken van sites met beperkte toegang op basis van locatie.

Gebruik de anonieme zoekmachine

Je kunt ook anoniem zijn door een onbekende zoekmachine te gebruiken. De zoekmachines verzamelen geen gegevens en volgen de trefwoorden die je gebruikt niet.

Uw instellingen voor sociale media bijwerken

Sommige socialemediabedrijven verdienen inkomsten door gebruikersgegevens te verzamelen en deze te verkopen aan derden en adverteerders. Daarom ziet u bekende dingen op sociale media en zoekmachines vanwege de pagina's die u hebt bezocht en de termen die u hebt gebruikt. Door deze controle hebben gebruikers van sociale media nu de macht om hun gegevens te controleren. U kunt uw privacy-instellingen aanpassen om de gegevens die met het publiek worden gedeeld te beperken. Het is ook raadzaam om verzoeken voor het volgen van locaties af te wijzen.

Installeer een browseruitbreiding voor privacy

Het is ook verstandig om een browserextensie te gebruiken om de online veiligheid en privacy te verbeteren. Het goede is dat de meeste van deze extensies goed zijn afgestemd op de meeste browsers. Ze helpen bij het automatisch verwijderen van cookies van browsers om uw surfgedrag bij te houden. Ga op zoek naar de beste browserextensies waarmee u anoniem kunt internetten.

Kies een browser die privévriendelijk is

Een andere manier om privé te blijven tijdens het internetten is door een privévriendelijke browser te kiezen. Kies webbrowsers die zich richten op beveiliging om ervoor te zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft. Populaire browsers zoals Firefox hebben beveiligingsfuncties zoals bescherming tegen malware en phishing. Bovendien krijg je automatische waarschuwingen als er verdachte activiteiten plaatsvinden.

Gebruik veilige apps

De e-mails die je verstuurt naar vrienden, familie en collega's bevatten informatie over je medische en financiële gegevens. De interacties die je met deze mensen hebt, moeten privé zijn. Daarom is het aan te raden om e-mail- en berichtendiensten te gebruiken die end-to-end versleuteld zijn. Verschillende apps bieden deze diensten om je informatie binnen je communicatieverbinding te houden.

Behoud vandaag nog je surfprivacy

Het kan onmogelijk zijn om volledig anoniem te browsen. Deze uitdaging is te wijten aan de invasieve tracking en gegevensverzameling. De bovenstaande tips kunnen echter helpen om je blootstelling te minimaliseren. Kies de tool die volgens jou helpt om je privacy te behouden.