Politie houdt verdachte (37) aan voor steekincidenten Utrecht

Drie jonge vrouwen gestoken

In een week tijd vonden er drie steekincidenten plaats aan de Balijelaan in Utrecht. Drie jonge vrouwen werden het slachtoffer. Na onderzoek hield de politie een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij deze drie incidenten.

Vrouw van fiets getrokken en gestoken

In de avond van 27 september vond het eerste incident plaats. Een 23-jarige vrouw wordt van haar fiets getrokken en gestoken. In de nacht van zaterdag 30 september parkeert een eveneens 23-jarige vrouw haar fiets vlakbij de kruising met de Croeselaan. Ook zij wordt door een scherp voorwerp gestoken en raakt lichtgewond. In de nacht van 2 op 3 oktober is het opnieuw raak. Een 20-jarige vrouw wordt dan in haar gezicht gestoken terwijl ze achterop de fiets zit bij een vriendin.

Onderzoek

Na alle incidenten wordt een groot onderzoek ingesteld. Camerabeelden worden bekeken, buurtonderzoek wordt gedaan en met speurhonden wordt in de omgeving naar sporen gezocht. De politie is 'zichtbaar en onzichtbaar' aanwezig in de wijk.

Aanhouding

Mede na een tip van een burger bij een wijkagent kwamen we de vermoedelijke verdachte op het spoor. In de nacht van donderdag op vrijdag kon de politie rond 00.15 uur een 37-jarige man uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij alle drie de steekincidenten. De verdachte zit vast voor verhoor.