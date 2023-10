Twee verdachten voor explosie Winschoten

De twee mannen worden verdacht van het veroorzaken van een explosie op 16 september bij een bedrijfspand in de Langestraat in Winschoten. Van die explosie deelde de politie eerder al beelden. Daarop was een tas te zien, die even daarvoor door een verdachte was neergezet. Bij de explosie raakte het pand zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond.

Zoekingen

Na de aanhouding van de twee 19-jarige mannen uit Tilburg zijn op verschillende locaties in hun woonplaats zoekingen geweest. Het onderzoek naar de explosie op 16 september in de Langestraat gaat verder. We sluiten niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Andere geweldsincidenten

De twee aangehouden mannen uit Tilburg zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen maar contact mogen hebben met hun advocaat en dat de politie inhoudelijk verder ook niet op de zaak in kan gaan.