Mijnenbestrijdingsvaartuig Vlissingen te water

Onder grote belangstelling is vandaag de Vlissingen te water gelaten. Het gaat om het eerste nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuig voor de Koninklijke Marine. De ceremonie speelde zich af in het Franse Concarneau. De havenstad ligt aan de zuidkust van Bretagne, waar dit schip is gebouwd. De Vlissingen wordt in 2025 operationeel en krijgt pas dan Zr.Ms. voor de naam.

De Vlissingen is 1 van de 12 nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen die de marine samen met België heeft aangeschaft. Beide landen krijgen er 6. De levering vindt plaats tussen 2024 en 2030. Met de bouw van nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen krijgt de Koninklijke Marine een modern en robuust schip. Het is inzetbaar voor mijnenbestrijdingsoperaties waar ook ter wereld.

Dreiging neemt toe

“Met deze schepen kunnen de Belgische en Nederlandse marine een ongelooflijk grote bijdrage leveren aan de veiligheid in de wereld”, zei Commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal René Tas. “De dreiging, ook van zeemijnen, neemt niet bepaald af op dit moment. De communicatie tussen de continenten gaat al voor 90% onder water en daarvan zijn we afhankelijk. De stremming in het Suezkanaal en de aanslag op Nordstream hebben bewezen dat een vrije zee essentieel is.”

Frankrijk sluit aan

Het contract voor het programma werd in 2019 gegund aan Belgium Naval & Robotics. Dit is een consortium bestaande uit Naval Group en ECA Group, nu bekend als Exail. De eerste nieuwe Belgische mijnenjager, Oostende, is in maart dit jaar te water gelaten. Inmiddels zijn ook de Tournai en Scheveningen in aanbouw. Frankrijk heeft zich sinds kort eveneens aangesloten bij het Belgisch-Nederlandse programma.

Revolutionair ontwerp

De nieuwe schepen hebben een revolutionair ontwerp. Dat zit hem in de systemen, maar ook in de manier van opereren. De mijnenbestrijdingsvaartuigen worden bijvoorbeeld voorzien van moderne sensoren. Daarnaast bevatten de schepen een toolbox met onbemande en autonome varende en vliegende drones. Deze zijn op, boven en onder het water in te zetten. Zo hoeven de schepen met hun bemanning niet meer een gebied in met mogelijk zeemijnen of andere explosieven.

Actueel

De dreiging van zeemijnen is nog steeds actueel. Het zijn relatief goedkoop en makkelijk te produceren explosieven. Hiermee zijn bijvoorbeeld zeehavens te blokkeren. Verder ligt de zeebodem nog vol met explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Alleen al in de Noordzee gaat het naar schatting om tienduizenden projectielen.

Oekraïne

De huidige mijnenjagers van de Alkmaarklasse zijn aan het einde van de levensduur en daarom toe aan vervanging. Eerder dit jaar maakte minister van Defensie Kajsa Ollongren bekend dat twee Nederlandse schepen na 2025 aan Oekraïne worden geschonken.