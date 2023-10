Omtzigt komt met langverwachte verkiezingsprogramma

'Van crisis naar crisis'

'Ons land ging de afgelopen jaren van crisis naar crisis. We kregen te maken met een stikstofcrisis, een aardgascrisis en een wooncrisis. Onze lijsttrekker Pieter Omtzigt heeft de afgelopen jaren gestreden voor het oplossen van al deze problemen en zich consequent verzet tegen onrecht en bestuurlijke willekeur', zo laat de partij weten.

'Bestuur van Nederland verbeteren 1e prioriteit'

'In ons verkiezingsprogramma lees je onze plannen voor Nederland. Onze eerste prioriteit is het bestuur van Nederland te veranderen, te herstellen. Daarna lees je onze concrete voorstellen voor Nederland: we focussen ons allereerst op de bestaanszekerheid, aanpak van de wooncrisis, we krijgen grip op alle vormen van migratie en we stoppen het doorgeschoten neoliberale marktdenken', stelt NSC.

Nieuw stikstofbeleid

Ons programma is ambitieus maar biedt andere en echte oplossingen, bijvoorbeeld met een nieuw stikstofbeleid. Met deze agenda en met 44 enthousiaste en deskundige kandidaten staan wij klaar om, met jouw steun en stem, deze plannen in Den Haag vorm te geven', aldus de partij.

Nieuw Sociaal Contract wil een overheid die het publiek belang dient, haar taken goed uitvoert en leert van fouten. Die eerlijk is over dilemma’s en mensen meeneemt bij afwegingen. Die eerlijk toegeeft dat niet alles overal kan, of tegelijk kan. In ons programma willen we letterlijk een Nieuw Sociaal Contract tussen overheid en burger.

Verkiezingsprogramma online

Het volledige verkiezingsprogramma van NSC is hier online te downloaden.