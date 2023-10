Auto en tractor botsen op N618 bij Sint-Oedenrode

Baby

Bij de vrouw in de auto zat ook nog een baby, ondanks dat niemand noemenswaardig gewond raakte zijn alle betrokkenen nagekeken door de ambulancedienst. Het kruispunt was door de botsing deels versperd, agenten regelden het verkeer. Ook de Provincie Noord Brabant, welke daar wegbeheerder is, is ter plaatse. Hoe het ongeluk kon gebeurden is niet bekend.