Rode Kruis: contact hulpverleners verloren, extreem zorgelijke situatie

Het Rode Kruis is het contact verloren met de Palestijnse Rode Halve Maan in Gaza, zoals het Rode Kruis daar heet. 'Vanwege aanhoudend geweld in Gaza ligt de communicatievoorziening er vrijwel geheel uit. Dit betekent dat hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan geen overleg kunnen hebben om de hulp te coördineren', zo meldt het Nederlandse Rode Kruis zaterdag

'Contact is essentieel'

'Extreem zorgelijk', reageert Derk Segaar, hoofd internationale hulp bij het Rode Kruis. 'Dit frustreert elke vorm van humanitaire hulp die juist op dit moment zo belangrijk is.' Dit contact is essentieel, omdat juist vanaf de grensovergang met Egypte hulpgoederen naar binnen kunnen. Daarvoor is coördinatie met de collega’s nodig. Ook voor de ambulancedienst van de Palestijnse Rode Halve Maan is de situatie rampzalig.

Geen veilige plek

Segaar: 'De bombardementen worden heviger en tegelijkertijd kunnen mensen de Rode Halve Maan niet bereiken voor medische hulp. Dat baart ons diepe zorgen. Er is geen veilige plek voor burgers, want je kunt niet weten waar die is. Dit onderstreept nogmaals dat burgers, hulpverleners en medische voorzieningen absoluut beschermd moeten worden tijdens dit conflict.'

'Staakt het vuren'

Hij vervolgt: 'Wat nu nodig is, is een periode waarin niet wordt gevochten, zodat humanitaire organisaties veilig hun werk kunnen doen en toegang krijgen tot de zieken en gewonden. Ondertussen is herstel van kritieke infrastructuur urgenter dan ooit.'

Satelliettelefoons

Ook vanuit het Internationale Rode Kruis zijn hulpverleners actief in Gaza. Vele tientallen mensen proberen daar in moeilijke omstandigheden hun werk te doen. Segaar: 'Ook voor hen is deze situatie zorgelijk. We kunnen met hen in gesprek blijven, omdat zij satelliettelefoons hebben. Maar het contact is beperkt en de voorraden van medisch personeel slinken.'

'Het ontbreekt in ziekenhuizen aan alles'

De situatie volgt vlak na het nieuws dat een gespecialiseerd chirurgisch team van het Internationale Rode Kruis Gaza had bereikt. Ook kwamen veel medische hulpgoederen de grens over, zoals traumakits, die nodig zijn bij ernstige verwondingen. Op het moment ontbreekt het de ziekenhuizen aan alles, terwijl zij juist veel mensen urgente medische hulp moeten geven. 'Zonder onze Palestijnse en internationale collega’s kunnen we onmogelijk de hulp verlenen die wij zouden moeten geven en dat leidt enkel tot nog meer lijden', besluit Segaar.