CO2 alarm bij Jumbo supermarkt in Sint-Oedenrode

Woensdagochtend werd rond 07.30 uur de brandweer in Sint-Oedenrode gealarmeerd nadat het koolstofdioxidealarm in de supermarkt van Jumbo aan de Hertog Hendrikstraat was afgegaan. Niet te verwarren met koolstofmonoxide, oftewel CO, wat een veel giftiger en dodelijk gas is.