Lonen flink omhoog in nieuwe cao voor (o.a.) merkdealers, garages en fietsenwinkels

Vakbonden FNV, De Unie en CNV Vakmensen bereikten daarover maandagavond (30 oktober) een onderhandelingsresultaat met de BOVAG. Meest opvallende afspraak is dat de lonen flink omhoog gaan, gemiddeld met 8,7%. Ook de jeugdschalen krijgen een flinke boost. ‘We hopen daarmee dat de branche met name voor jongeren aantrekkelijk blijft’, zegt Nicole Engmann van het CNV. ‘Gezien de huidige personeelstekorten is dat geen overbodige luxe.’

De cao moet ingaan op 1 november en duren tot 31 oktober 2024, in totaal 1 jaar. Iedereen gaat er vanaf 1 januari 6% op vooruit. Daar komt bovendien op 1 oktober 2024 nog eens € 80 bij. Engmann: ‘Dat is bij elkaar gemiddeld zo’n 8,7% en dus heel redelijk als je kijkt naar de inflatie. Daarnaast hebben we afgesproken dat de loonschalen korter worden, je bereikt het einde van je schaal dus sneller. Ook dat is gunstig.’

Jeugdschalen krijgen boost

Voor jongeren zit er nog meer in het vat, want de jeugdschalen krijgen een flinke boost in de nieuwe cao. En dat is volgens Engmann hard nodig ook omdat de branche, net als andere branches in de techniek, te maken heeft met veel vacatures. ‘Dat komt niet alleen door uitstroom richting pensioen, maar zeker ook door jongeren die overstappen naar andere sectoren die meer betalen. Om nieuwe jonge mensen aan te trekken moet je dus wel wat te bieden hebben. 16- en 17-jarigen verdienen nu bijvoorbeeld nog geen 40% van het volwassen-loon. Straks wordt dat 50%. 18-jarigen gaan van 50% naar 65% en 19-jarigen van 60% naar 75%. En 20-jarigen komen uit op 90%, dat was 80%.’

Vakantiedagen inleveren bij ziekte van de baan

Een andere belangrijke afspraak is het afschaffen van de verplichte vakantiedag bij de tweede ziekmelding. ‘Vakantiedagen moeten inleveren bij ziekte is echt niet meer van deze tijd’, zegt de CNV-bestuurder. ‘Dat zorgt er juist voor dat mensen langer ziek blijven. Goede zaak dus, voor zowel werknemer als werkgever.’

Iets minder mobiel voor ouderen

Waar jongeren kunnen rekenen op loonsverhoging én een verhoging van de jeugdschalen, bleek de BOVAG een stukje minder mobiel voor ouderen. ‘Graag hadden we gewild dat de variant 60-80-100 uit het huidige generatiepact een recht voor iedereen zou worden’, zegt Engmann. ‘Daarmee zorg je ervoor dat ook ouderen in de sector willen blijven werken. Nu mogen individuele werkgevers die variant weigeren en verdwijnen veel ouderen via de RVU helemaal uit het arbeidsproces. Een gemiste kans wat ons betreft.’

Komende periode stemmen

Het is nu aan de vakbondsleden om over het onderhandelingsresultaat als geheel te stemmen. ‘We zijn heel blij met de hogere jeugdschalen, maar voor ouderen had het beter gekund’, zegt Engmann eerlijk. ‘De leden moeten afwegen of ze het geheel voldoende vinden of niet.’ De stemmingsprocedure loopt de komende periode.