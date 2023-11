Twee verdachten openlijke geweldpleging Heerlen aangehouden

Twee verdachte zijn vandaag aangehouden omdat ze verdacht worden van het gooien van een explosief. Dit gebeurde op zondag 17 september op de Rozestraat in Heerlen. Het onderzoek vond plaats in het kader van de integrale aanpak jeugdoverlast in Parkstad. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen politie en gemeenten.

Uit onderzoek dat door de politie is ingesteld waarbij onder andere camerabeelden zijn uitgekeken, kwamen beide verdachten in beeld. De beide verdachten zijn 18 jaar oud uit en woonachtig in Heerlen. Ze zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging en het tot ontploffing brengen van een explosief.

Waardevolle spullen

Er is een onderzoek ingesteld in de woning van één van de verdachten waarbij gezocht is naar explosieven. Bij deze doorzoeking is een grote hoeveelheid waardevolle spullen aangetroffen zoals onder andere voertuigen, horloges en zonnebrillen. Het onderzoeksteam doet onderzoek naar de herkomst van deze spullen.

Onderzoek

Beide aangehouden verdachten zitten op dit moment vast op het politiebureau. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek is in volle gang.