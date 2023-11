OM eist 5 jaar gevangenisstraf tegen oplichter in kozijnenbouw

De 35-jarige verdachte uit de gemeente Lingewaard die vandaag in de rechtbank in Zutphen terecht stond, lichtte volgens het OM in de periode van eind 2020 tot begin van dit jaar minstens 32 klanten op. Hij accepteerde opdrachten voor het plaatsen van onder andere nieuwe kozijnen, liet zich direct betalen, maar wist op dat moment al dat hij niet zou zorgen voor plaatsing van de kozijnen.

Begin dit jaar werd in een door verdachte gehuurde loods in Aalten een professionele kwekerij ontdekt met 595 hennepplanten en rond de 51 kilo aan henneptoppen. Uit onderzoek bleek dat voor de loods illegaal stroom en gas is afgenomen. Tot slot wordt de verdachte nog verweten dat hij valse facturen heeft opgesteld. Hij hoorde de officier van justitie deze ochtend een gevangenisstraf van 5 jaar tegen zich eisen.

De officier van justitie stelde dat de man een spoor van financiële en sociale vernielingen heeft veroorzaakt, zonder dat hij een moment stil stond bij wat dit betekende voor de slachtoffers: “Hier is sprake van een ongekende brutaliteit. De verdachte liep nota bene nog in een proeftijd van eerdere veroordelingen. Ik vind het schrijnend dat de aangevers elke keer worden herinnerd aan de oplichting als zij door de ramen naar buiten kijken. Elke keer als zij de bankafschriften bekijken. Geld dat niet meer terugkomt, met de nodige financiële problemen en spanningen tot gevolg. Er zijn inmiddels 10 aangiftes bijgekomen, maar er zijn nog veel meer gedupeerden. Mensen die nog steeds hopen op nakoming van beloftes omdat zij voor zichzelf niet durven te erkennen dat het geld weg is, dat ze zijn opgelicht.”

De verdachte, die kampt met een gokverslaving, ontkende dat hij met opzet klanten oplichtte. Hij stelde dat hij altijd de intentie had om de kozijnen via een onderaannemer te leveren, maar dat problemen ontstonden omdat het zakelijk slecht ging. De officier wees deze verklaring resoluut van de hand. “Er is maar een handvol mensen die een kozijn hebben gekregen. Verdachte had allemaal lijntjes uitstaan en smoesjes klaar om de indruk te wekken dat het goed zou komen en dat hij bezig was. Allemaal gebakken lucht. De verkoopkant was goed geregeld: gelikte auto, nephorloges en klanten direct laten betalen. De inkoopkant was niet geregeld. Het geld werd niet doorgeschoven naar een aannemer, maar vergokt of gebruikt voor een mooie auto”.

In zijn requisitoir stelde de officier dat verdachte kansen heeft gehad om zijn leven te beteren: ”Hij liep tijdens het plegen van de genoemde strafbare feiten in een proeftijd. Maar dat heeft niet geholpen. Ook heeft hij nooit serieus hulp gezocht om van zijn gokverslaving af te komen. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is dan ook het meest passend in deze zaak.“

In een aparte zitting zal de rechtbank zich buigen over de vordering tot ontneming van het financiële voordeel dat verdachte verkreeg uit de oplichting en de hennepteelt.