Nederlands Watermuseum tijdelijk gesloten vanwege ...........wateroverlast

Het is nieuws waarvan je denkt dat kan niet waar zijn maar toch is het echt zo.

Regen niet de oorzaak

Het Nederlands Watermuseum in Arnhem heeft tijdelijk haar deuren moeten sluiten vanwege wateroverlast. Je zou denken dan komt dat door de hevige regenval van de afgelopen weken maar niets is minder waar.

Waterleidingbreuk

'Een waterleidingbreuk in de omgeving van het museum heeft ertoe geleid dat er op 9 november zeer grote hoeveelheden leidingwater het Nederlands Watermuseum en naastgelegen Grand Café Aan de Beek zijn binnengedrongen', zo valt er op de website van het watermuseum te lezen.

Ondergronds

'We zijn samen met onze partners bezig met de schade zoveel mogelijk beperken en in beeld brengen. Het museum, dat grotendeels ondergronds ligt, zal in ieder geval gesloten blijven tot en met maandag 20 november', aldus het museum.