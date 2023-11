85.000 demonstranten lopen mee in klimaatmars Amsterdam

Recordaantal

Een recordaantal van 85.000 mensen kwam naar de Dam in Amsterdam om van daar mee te lopen met de Klimaatmars naar het Museumplein.

Klimaatcrisis Coalitie

De hele 3,5 kilometer van de route was vol. Er stonden nog mensen op de Dam, terwijl de eerste demonstranten al aankwamen op het eindpunt bij het Museumplein. De Mars voor Klimaat & Rechtvaardigheid is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie.

Podiumprogramma op Museumplein

‘Het is tijd voor rechtvaardig beleid, want de crisis is nu. Het welzijn van onze samenleving gaat boven de jacht op winst van grote vervuilers.’ Met deze breed gedragen boodschap en een pakket aan duidelijke eisen trokken duizenden demonstranten, georganiseerd rond een thema, naar het Museumplein waar een podiumprogramma werd gehouden.

Greta Thunberg

Onder de deelnemers was ook de internationale klimaatactivist Greta Thunberg die meeliep in het jongerenblok. Thunberg gaf op het Museumplein een speech.

Themablokken

In de Klimaatmars waren tientallen groepen samengekomen rond een themablok, zo was er een Kinderklimaatmars, het Blok tegen Grote Vervuilers, het blok met Grootouders voor het Klimaat, het Feministischeblok en het Landbouwblok. Tevens was er een blok voor Duurzame Mode, Duurzaam Bebouwde Omgeving, een Vredesblok, een Wielerblok, een blok voor Klimaatrechtvaardigheid, een Antiracismeblok, een Scienceblok, een Werknemersblok, een Veganblok en nog veel meer.

Tijd van crisissen

'We leven in een tijd van crisissen die stuk voor stuk het gevolg zijn van de politieke keuzes die zijn gemaakt. Het moet én het kan anders! Daarom gaan we vandaag, vlak voor de verkiezingen, met [actueel aantal] mensen uit alle maatschappelijke lagen van de samenleving de straat op voor een gezonde, veilige en rechtvaardige toekomst”, aldus de organisator van de Klimaatcrisis Coalitie. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Oxfam Novib, FNV, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie, DeGoedeZaak en Transnational Institute.