Meer toezicht Douane in noordelijke provincies

Om drugssmokkel tegen te gaan, breidt de Douane het toezicht in het noorden van het land uit. In Fryslân en Groningen gaat de Douane drones inzetten, het cameratoezicht wordt uitgebreid en er wordt een extra schip in gebruik genomen. De afgelopen jaren is vooral ingezet op het tegengaan van de drugssmokkel in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Om te voorkomen dat smokkelaars uitwijken naar andere delen van het land, intensiveert de Douane nu de activiteiten in andere regio’s.

Dat heeft staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane vandaag bekend gemaakt tijdens een werkbezoek aan het nieuwe droneteam van de Douane in de Eemshaven. In de grote zeehavens wordt steeds meer drugs in beslag genomen. In Rotterdam en Antwerpen samen ging het vorig jaar om 160.000 kilo cocaïne. Door een intensievere samenwerking met landen in Latijns-Amerika wordt daar ook in doorvoerhavens steeds meer drugs bestemd voor Nederland in beslag genomen. In 2022 ging het om 110.000 kilo cocaïne. Omdat de maatregelen in de grote havens hun vruchten lijken af te werpen, neemt de Douane extra maatregelen om te voorkomen dat criminelen uitwijken naar havens in het noorden van het land.

Staatssecretaris De Vries: “Criminelen die onze samenleving willen ondermijnen, schuwen geen enkel middel. Daarom moeten we ze steeds een stap voor willen blijven. Het is goed dat we steeds meer drugs tegenhouden in Rotterdam. Maar we mogen niet verslappen. Om een waterbedeffect te voorkomen, moeten we ook in het noorden van ons land alles op alles zetten om drugssmokkel tegen te gaan.”

Een van de risico’s die de douane ziet is het zogeheten dropping at sea. Dropping at sea houdt in dat er vanaf grote zeeschepen partijen drugs overboord worden gegooid, die vervolgens door kleinere schepen aan land worden gebracht. Dan kan het gaan om plezierschepen of vissersboten die vervolgens aanmeren in de noordelijke havens. Met de drones, het schip en de camera’s die de douane extra gaat inzetten kan de douane in de gaten houden of op deze manier drugs aan land worden gebracht.

De douane heeft de afgelopen tijd twaalf douanemedewerkers opgeleid tot dronepiloot. Zij zijn in het hele land inzetbaar, maar zullen zich met name richten op de havens in Noord-Nederland en op de Waddeneilanden. Het schip is vanaf begin volgend jaar inzetbaar en het cameranetwerk wordt geleidelijk in gebruik genomen.