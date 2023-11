Gevonden rechtervoet en onderrug op Texel zijn van 2 overleden mannen

DNA-streng

'In de eerste onderzoeken zijn geen aanwijzingen gevonden die hebben kunnen bijdragen tot het vaststellen van de identiteit. Om de rug zat een onderbroek, een korte broek en een lange trainingsbroek, merk Nike, kleur zwart. In de trainingsbroek is een telefoon aangetroffen. Technisch onderzoek heeft niet bijgedragen tot gegevens van de eigenaar/gebruiker, de telefoon was te sterk aangetast door het zeewater', zo meldt de politie donderdag.

NFI: Twee verschillende mannen

'Naar nu bekend is geworden uit onderzoek met ondersteuning van het Nederlands Forensisch Instituut is gebleken dat de lichaamsdelen toebehoorden aan twee verschillende mannen', aldus de politie.

DNA-profiel

Van hen is een DNA-profiel vastgesteld. Het DNA profiel is vergeleken met aanwezige profielen in de DNA-databank vermiste personen en anonieme doden (https://dnadatabank.forensischinstituut.nl/dna-databanken/dna-databank-v...). Dit heeft geen match opgeleverd. De menselijke resten zijn inmiddels begraven in een anoniem graf op Texel.

Isotopenonderzoek

De politie gaat nu een nader technisch onderzoek inzetten naar de herkomst van de mannen, waar zijn zij opgegroeid, een zogenaamd isotopenonderzoek. De uitkomst van dit onderzoek gaat enige maanden vergen.