Agenten onwel en naar ziekenhuis na vondst groot drugslab Overdinkel, DSI ingezet

Een melding woensdagochtend van stankoverlast in het Overijsselse Overdinkel bleek te gaan om een drugslab.

Agenten onwel

De politie kwam het drugslab aan de Goormatenweg op het spoor na meerdere meldingen van stankoverlast in de omgeving. Enkele agenten voelden zich onwel toen ze onderzoek deden. Er is toen opgeschaald met verschillende hulpdiensten (GRIP1) omdat er sprake kon zijn van gevaarlijke stoffen.

DSI

De agenten zijn voor controle naar het ziekenhuis gegaan, maar bleken geen blijvende klachten te hebben. De Dienst Speciale Interventies (DSI) ondersteunde omdat niet duidelijk was hoeveel verdachten er in het pand waren en in hoeverre zij een gevaar konden vormen.

Meerdere verdachten aangehouden

Er zijn meerdere verdachten aangehouden, op dit moment worden hier nog geen details over gegeven. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmanteling en Forensische Opsporing hebben een onderzoek ingesteld.