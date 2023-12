Ouders lieten zoontje (8) diefstallen plegen

De verdachten werden op 18 augustus van dit jaar betrapt in Waddinxveen. Ze hadden net bij een drogisterij een aantal flessen parfum meegenomen. Die lagen nog in hun kofferbak, samen met andere flessen die gestolen bleken bij nog twee andere drogisterijen. Ook twee gestolen rokken van een kledingzaak werden teruggevonden.

Het echtpaar was uit Spanje gekomen voor hun rooftocht. Uit camerabeelden blijkt hoe ze samenwerkten met hun zoontje om producten te kunnen stelen. Bij een winkel leidde vader het personeel af, terwijl het zoontje een fles parfum pakte en aan moeder gaf. Die droeg een speciaal voor diefstal geprepareerde rok. In een andere winkel gaf ze een fles aan haar zoontje die hem in zijn tas liet glijden en de deur uit liep. Zo gingen ze vier winkels langs, in de auto werden tal van parfums, manicure sets en flesjes nagellak teruggevonden.

Mensenhandel

In totaal gaat het om vier keer diefstal in vereniging. "Maar nog kwalijker is natuurlijk dat deze ouders hun kind hebben ingezet om te stelen," zei de officier van justitie. Dat wordt de ouders ten laste gelegd als mensenhandel, namelijk de criminele uitbuiting van een kind. "Een heel jong kind," benadrukte de officier, "dat volkomen afhankelijk is van zijn ouders, zeker in een vreemd land." Mogelijk hoopten de ouders dat op een kind minder zou worden gelet, of dat een gezin met een kind meer vertrouwen wekte.

De officier van justitie nam het de ouders zeer kwalijk dat ze misbruik hebben gemaakt van de kwetsbare positie van hun eigen zoontje. "Zij zijn er verantwoordelijk voor dat hij opgroeit in een veilige omgeving. Voor die verantwoordelijkheid en voor de belangen van hun zoon hebben ze totaal geen oog gehad."

Strafeisen en uitspraak

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de vader en moeder 12 maanden cel waarvan 3 voorwaardelijk.

De politierechter deed meteen uitspraak. Vader werd vrijgesproken van de mensenhandel, omdat die volgens de rechter het kind niet aanstuurde. Bij moeder was dat wel duidelijk zichtbaar. Moeder werd voor de diefstallen en mensenhandel veroordeeld tot 6 maanden cel waarvan 2 voorwaardelijk. De rechter hield in haar voordeel rekening met persoonlijke omstandigheden.