Vier aanhoudingen na vondst drugslab in Hulten

De recherche was het lab op het spoor gekomen dankzij een tip. Uit voorzorg ging een arrestatieteam ter plaatse, zij hielden een 33-jarige man uit Den Haag, een 63-jarige man uit Bavel, een 40-jarige man uit Vroomshoop en een 30-jarige man uit Dordrecht aan. Zij zitten in beperking. Dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. In een pand werd een werkend drugslab aangetroffen. Vermoedelijk werd in het lab synthetische drugs gemaakt. Er is een uitgebreid onderzoek gestart. Het ontmantelen van het lab gaat nog zeker tot zaterdag 2 december duren.