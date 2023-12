Grote hoeveelheid drugs aangetroffen bij aanrijding

De bestuurder, een 21-jarige Pool, werd meegenomen naar het politiebureau waar hij voor nader onderzoek in verzekering is gesteld.

In de kofferruimte van de auto trof de politie ruim 100 kilo (vermoedelijk) drugs aan. Uit nader onderzoek werden in een garagebox in Weert ook meerdere kilo’s vermoedelijk drugs en drugs gerelateerde goederen aangetroffen. Onderzoek door Forensische opsporing zal moeten uitwijzen of en om welke drugs het gaat.