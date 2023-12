Elite militair veroordeeld voor voorbereiden cocaïnetransporten en wapenhandel

Vier jaar celstraf

Daarnaast is de commando schuldig bevonden aan het verduisteren van militaire goederen, het beschikken over munitie en het delen van ambtsgeheimen met anderen. De militair krijgt een celstraf van 4 jaar.

Voorbereidingshandelingen

Tussen 7 april 2020 en 26 mei 2020 was de man betrokken bij het treffen van voorbereidingshandelingen voor 2 cocaïnetransporten vanuit Suriname naar Antwerpen en Hamburg. Daarnaast maakte de militair zich schuldig aan wapenhandel door op te treden als wapenmakelaar voor een internationale cocaïnehandelaar.

Geheimhoudingsplicht geschonden

Naast een vriendschappelijke band onderhield de militair ook een zakelijke relatie met deze cocaïnehandelaar. Verder schond de militair zijn geheimhoudingsplicht door geheime informatie die betrekking hadden op zijn werk bij het KCT met dezelfde persoon te delen. Daarnaast verduisterde hij goederen van Defensie en had hij zonder toestemming rookgranaten en oefen- en scherpe munitie in huis.

Toerekenbaarheid

Volgens de advocaat van de militair was een zogenoemde Traumatic Brain Injury (TBI) mogelijk van invloed op het functioneren van de man tijdens het plegen van de delicten. De militaire kamer concludeert dat de man in de tenlastegelegde periode op alle vlakken – zowel werk als privé – uitstekend functioneerde. Verder zijn er geen aanwijzingen dat de bij de TBI horende klachten van invloed waren op het strafbare handelen van de man. De militaire kamer concludeert dat de vergrijpen aan de man kunnen worden toegerekend.

Voorbeeldfunctie

De militaire kamer legt de militair een gevangenisstraf van 4 jaar op. Zij rekent het de militair zwaar aan dat hij tijdens het plegen van de bovengenoemde delicten als militair in dienst was bij Defensie. Hij werkt voor het Korps Commandotroepen. Bovendien had hij een hoop kennis en ervaring en werd gezien als ‘elitecommando’. De militair bracht het imago van zowel het Korps Commandotroepen als Defensie enorme schade toe. Hij had een voorbeeldfunctie en is daar alles behalve zorgvuldig mee omgegaan.

Vrijspraak verschillende punten

De officier van justitie verweet de militair ook 570 mitrailleurs te hebben verhandeld. De militaire kamer spreekt hem daarvan vrij. Wegens onvoldoende bewijs spreekt de militaire kamer de man ook vrij van het verduisteren van een (ballistische) helm.

Niet strafbaar

Volgens de officier van justitie maakte de militair zich verder schuldig aan het schenden zijn ambtsgeheim door gegevens over zijn kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van vuurwapengebruik met een crimineel te delen. Hoewel het delen van deze informatie bijzonder onwenselijk is, is dit niet strafbaar. Dat geldt ook voor het delen van informatie over het gebruik van een schietcontainer, testen van bepaalde wapens in het buitenland en een Special Forces-commandant in Italië.

Geen ontnemingsvordering van 453.000,-

Verder vindt de militaire kamer niet bewezen dat de man samen met anderen 260 kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek - via Denemarken - naar Nederland bracht en spreekt hem daarvan vrij. De militaire kamer wijst vanwege deze vrijspraak de ontnemingsvordering ter hoogte van 453.000,- euro af.