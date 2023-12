Vrienden achtervolgen mogelijke inbrekers en geven locatie door aan politie

112 gebeld

'Zij twijfelden geen moment en belden direct 112. Hoewel de mogelijke inbrekers vluchtten, wist de toegesnelde politie een 58-jarige man uit Maassluis, een 38-jarige vrouw uit Rotterdam en een 25-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel langs de snelweg A16 aan te houden', zo meldt de politie vrijdag.

Op verkenning

Twee jongens zaten rond 19.00 uur een sigaretje te roken in een auto die in de Vierlingstraat geparkeerd stond. Voor hun stond een geparkeerde auto met daarin een man en twee vrouwen. Dit drietal stapte even later uit de auto en verspreidde zich wat door de wijk. Het leek erop dat de man en de vrouwen op verkenning uit waren, dus de vrienden hielden hen nauwlettend in de gaten.

Vrouw klimt over schutting

Ook een derde vriend werd gebeld om de man en de vrouwen wat extra te kunnen observeren. Zij besloten al lopend achter hen aan te gaan. Toen een van de vrouwen over een schutting klom, spraken zij haar direct aan. De vrouw reageerde wat verschrikt en liep met de andere vrouw en man snel naar hun auto. Vervolgens reden zij met hoge snelheid de wijk uit.

Achtervolging

De vrienden twijfelden geen moment en reden er met hun auto achteraan. Terwijl de politie werd gebeld volgden zij de auto met daarin het vluchtende drietal. Op een gegeven moment werd er dusdanig hard gereden, dat de vrienden besloten om de achtervolging te staken. De politie, die tijdens de achtervolging continu via de telefoon werd bijgepraat, zag de auto over de A16 rijden. Hier werd de auto aan de kant gezet. De man en twee vrouwen werden aangehouden en zitten vast voor verder onderzoek.