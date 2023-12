Drugsgebruikers ervaren vaker slaapproblemen

Cannabis

'In 2021/2022 gaf 10 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder aan weleens drugs te hebben gebruikt in het afgelopen jaar. Het gaat hier om het gebruik van zowel cannabis als andere drugs zoals amfetamine, ecstasy of cocaïne. In 2017/2018 was dat 9 procent', zo meldt het CBS donderdag.

Gezondheidsklachten

Drugsgebruik kan samengaan met gezondheidsklachten. Zo ervaarden drugsgebruikers met 35 procent vaker slaapproblemen dan volwassenen die geen drugs gebruiken (23 procent)', aldus het CBS op basis van cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, die het CBS jaarlijks uitvoert in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

1,4 miljoenen mensen weleens drugs gebruikt

In 2021/2022 gaven 1,4 miljoen mensen van 18 jaar of ouder (10 procent) aan weleens drugs te hebben gebruikt in het afgelopen jaar, waarvan 880 duizend personen (6 procent) dat ook in de afgelopen maand deden.

Cannabis meest gebruikte drug

Van de volwassenen zei 5 procent in 2021/2022 weleens cannabis (hasj, wiet of marihuana) te hebben gebruikt in het afgelopen jaar, zonder ook andere drugs te gebruiken. Dit zijn ongeveer 700 duizend mensen. Daarmee was cannabis de meest gebruikte drug. Verder zei 3 procent zowel cannabis als andere drugs te hebben gebruikt (combigebruiker), en gebruikte 2 procent enkel andere drugs dan cannabis. Bij andere drugs gaat het om amfetamine, ecstasy, LSD, paddo’s, cocaïne, heroïne, GHB, methadon, 4-Fluoramfetamine en andere drugs, maar niet om het gebruik van lachgas.

Toename

De toename van het drugsgebruik is te zien onder combigebruikers en gebruikers van andere drugs. Het percentage dat aangaf alleen cannabis te gebruiken is sinds 2017/2018 vrijwel gelijk gebleven.