Automobilist door brandweer uit in greppel gekantelde auto bevrijd

Op de Anderenseweg bij Eext is vrijdagmiddag een auto van de weg geraakt en op de zijkant in een greppel beland.

Bestuurder bevrijd door brandweer

De bestuurder van de auto moet door de brandweer worden bevrijd. De weg werd in beide richtingen afgesloten. De bestuurder is onderzocht in de ambulance op letsel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zijn echtgenote kwam hem ophalen. Berger Hamstra heeft de bedrijfsauto geborgen.